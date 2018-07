Frankfurt/Main (dpa) - Der chinesische Mobil-Bezahldienst Alipay will seine 400 Millionen Kunden auch bei Reisen nach Europa bedienen.

Auf die erste Zusammenarbeit mit einem Geschäft am Frankfurter Flughafen solle eine möglichst rasche Expansion in mehreren Ländern folgen, sagte Alipay-Manager Griffin Peng der Deutschen Presse-Agentur. Er machte keine konkreten Angaben, machte aber deutlich, dass es um Standorte geht, an denen viele Chinesen anzutreffen seien. "Wir folgen unseren Kunden."

Bisher ist das Geschäft Tripidi am Frankfurter Flughafen der einzige stationäre Händler in Europa, bei dem mit Alipay bezahlt werden kann. Seit die Zahlungsmöglichkeit im September eingeführt wurde, sei mehr als die Hälfte der Einkäufe chinesischer Kunden per Alipay bezahlt worden und sie hätten auch mehr gekauft, sagte Mitgründerin Jennifer Noelle.

Alipay setzt auf das Einscannen eines Strichcodes vom Smartphone-Bildschirm. Über den Einsatz des NFC-Nahfunks wie bei konkurrierenden mobilen Bezahldiensten etwa von Apple, Samsung oder Googles Android Pay werde zwar nachgedacht, aber er sei in China noch zu wenig verbreitet, sagte Peng. Europäischen Kunden werde Alipay in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Service gehört zum Verbund der chinesischen Handelsplattform Alibaba.