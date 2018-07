Hockenheim (SID) - Der spanische Mercedes-Pilot Daniel Juncadella wird das Saisonfinale der DTM am Wochenende auf dem Hockenheimring verpassen. Dies teilte sein Rennstall am Freitag mit, der 24-Jährige sei "kurzfristig erkrankt". Für Juncadella springt Ersatzfahrer Esteban Ocon ein. Für den 19-jährigen Franzosen ist es der erste Start in der DTM. Die Saison endet mit den Rennen 17 (Samstag, 13.30 Uhr) und 18 (Sonntag, 15.15 Uhr/beide ARD).