Nablus (AFP) Nach Aufrufen zu einem Tag der "Revolution" gegen Israel haben radikale Palästinenser das Josefsgrab im Westjordanland in Brand gesetzt. Die Angreifer warfen am Freitagmorgen Molotowcocktails auf die für Juden heilige Stätte bei Nablus, wie die israelische Armee und palästinensische Sicherheitskreise mitteilten. Im Westjordanland wurde ein Palästinenser nach einer Messerattacke auf einen israelischen Soldaten erschossen, zwei weitere Palästinenser wurden bei Zusammenstößen an der Grenze zum Gazastreifen getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.