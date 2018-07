Buenos Aires (dpa) - Der Zoo von Buenos Aires freut sich über eine seltene Geburt von Giraffen-Zwillingen. Die 15-jährige Giraffe Jackie brachte unerwartet ein Männchen und ein Weibchen zur Welt, wie der Tierpark in der argentinischen Hauptstadt mitteilte. Wie bei Giraffen üblich, erfolgte die Geburt am Donnerstag im Stehen. Beide Kälber landeten direkt auf ihren Beinen. Zwillingsgeburten sind äußerst selten bei Giraffen. In Deutschland waren 1994 im Duisburger Zoo die männlichen Zwillinge Tsavo und Sambesi geboren worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.