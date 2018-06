Budapest (AFP) Ungarn schließt um Mitternacht seine grüne Grenze zu Kroatien. Das kündigte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Freitag in Budapest an. Das Sicherheitskabinett habe entschieden, dass Ungarn ab Samstag "seine Schengen-Verpflichtungen an der ungarisch-kroatischen Grenze erfüllen" solle, sagte Szijjarto. "Mit anderen Worten: Wir werden die grüne Grenze ab Mitternacht schließen."

