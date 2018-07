New York (AFP) Eine 27-jährige Frau ist in der US-Ostküstenmetropole New York wegen Mordes angeklagt worden, weil sie ihre sechs Monate alte Tochter aus dem Fenster ihrer Wohnung geworfen haben soll. Wie der Fernsehsender NY1 News am Freitag berichtete, starb das Kleinkind nach dem Sturz aus dem fünften Stock. Nachbarn hätten noch versucht, die Frau von der Tat abzubringen. Die Mutter soll unter einer Wochenbettdepression gelitten haben. Ihre drei anderen Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren hätten das Drama mitangesehen.

