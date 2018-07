Hamburg (AFP) Der mutmaßliche Messer-Attentäter von Köln hat nach einem Medienbericht vor Jahren Kontakte in die rechtsextremen Szene gehabt. Der aus Bonn stammende Mann soll sich Anfang der 90er Jahre in den Reihen der später verbotenen rechtsextremen Freiheitlichen Deutschen Arbeitspartei (FAP) engagiert haben, berichtete "Spiegel Online" am Samstag. Sowohl 1993 als auch 1994 habe der mutmaßliche Täter offenbar an Rudolf-Hess-Gedenkmärschen in Fulda und Luxemburg teil. Die FAP galt als besonders aggressive Neonazi-Partei, aus deren Reihen auch rassistische Gewalttaten verübt wurden.

