Berlin (AFP) Nach der Verabschiedung von neuen Regelungen zur Flüchtlingspolitik will die CSU rasch nachlegen und in einem weiteren Paket auch Transitzonen festschreiben. "Wir brauchen Transitbereiche an den Grenzen", wo Asylbegehren schnell geprüft werden könnten, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) lehnte dies erneut ab.

