Köln (AFP) Der Mann, der am Samstagmorgen in Köln die parteilose Oberbürgermeister-Kandidatin Henriette Reker niedergestochen hat, nennt nach Polizeiangaben Fremdenfeindlichkeit als Grund für die Tat. Der 44-Jährige habe gegenüber Polizeimitarbeitern angegeben, dass er Reker "aus fremdenfeindlichen Motiven" gezielt angegriffen habe, sagte Kriminaldirektor Norbert Wagner von der Kölner Polizei am Samstagnachmittag auf einer Pressekonferenz. Genauere Erkenntnisse dazu gebe es bislang nicht. Reker ist als Kölner Sozialdezernentin auch für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt zuständig.

