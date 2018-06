Harare (AFP) Das Erlegen eines mehr als 50 Jahre alten Elefanten durch einen deutschen Jäger in Simbabwe war zulässig. Wie die Verwaltung der Nationalparks des Landes im Süden Afrikas am Samstag mitteilte, lag dem Veranstalter der Jagd in dem privaten Reservat Malipati Safari eine Genehmigung vor. "Dem Malipati-Reservat wird jährlich eine Jagderlaubnis und eine Jagdquote für alle Tierarten einschließlich der Elefanten erteilt", erklärte Zimparks.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.