Köln (AFP) Die Oberbürgermeister-Wahl in Köln findet trotz der Messerattacke auf die parteilose Kandidatin Henriette Reker wie geplant am Sonntag statt. Diese Entscheidung teilte die Kölner Wahlleiterin Gabriele Klug am Samstag mit. Wie NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) in Düsseldorf erklärte, ist in die Ermittlungen nach dem Attentat auf die dabei schwer verletzte Reker auch der NRW-Verfassungsschutz mit eingebunden. Erste Anzeichen sprächen "für eine politisch motivierte Tat".

