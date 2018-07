Los Angeles (SID) - Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff hat mit den Los Angeles Kings im vierten Saisonspiel der nordamerikanischen Profiliga NHL den ersten Sieg eingefahren. Der Meister von 2014 setzte sich im heimischen Staples Center gegen die Minnesota Wild mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Der Slowene Anze Kopitar sorgte mit seinem ersten Treffer in der neuen Spielzeit nach 2:19 Minuten der Overtime für die Entscheidung. Die Kings waren in der 32. Minute durch Tyler Toffoli in Führung gegangen, Minnesota glich in der 46. Minute durch Mikko Koivu aus.

Ihre weiße Weste wahrten die San Jose Sharks, die in der Pacific Division nach dem 2:1 nach Penaltyschießen bei den New Jersey Devils zum vierten Sieg kamen. Nur Rekordmeister Montreal Canadiens hat mit fünf Erfolgen in fünf Spielen eine noch bessere Bilanz.