Rom (dpa) - Der AS Rom ist vor dem Champions-League-Gastspiel bei Bayer Leverkusen in guter Form. Der Hauptstadt-Club feierte am Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen 3:1 (0:0)-Pflichtsieg gegen den FC Empoli und verbesserte sich vorläufig auf den zweiten Tabellenplatz.

Miralem Pjanic (56. Minute), Daniele De Rossi (59.) und Mohamed Salah (69.) sorgten nach dem Seitenwechsel mit ihren Treffern für den Erfolg der Roma, die am Dienstag bei der Werkself antreten muss. Der vom VfB Stuttgart gekommene Abwehrspieler Antonio Rüdiger wurde bei den Römern nicht eingesetzt.

