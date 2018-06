Rom (SID) - Der italienische Fußball-Vizemeister AS Rom hat eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel bei Bundesligist Bayer Leverkusen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gefeiert. Die Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger kam gegen den FC Empoli zu einem 3:1 (0:0)-Erfolg und festigte mit 17 Punkten ihren Platz in der Spitzengruppe.

Miralem Pjanic (56.), Daniele de Rossi (59.) und Mohamed Salah (69.) trafen für die Römer, bei denen Rüdiger nach längerer Verletzungspause (Knieprobleme) wieder im Kader stand, aber nicht zum Einsatz kam. Das Tor von Marcel Büchel (75.) kam für die Gäste zu spät.