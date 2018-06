Istanbul (SID) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat mit Galatasaray Istanbul zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der türkischen Süper Lig übernommen. Am 8. Spieltag gewann der Rekordchampion gegen Genclerbirligi aus Ankara mit 4:1 (0:1). Podolski spielte durch.

Der Marokkaner Moestafa El Kabir (37.) brachte die Gäste in Führung, doch Bilal Kisa (50.) und der Kameruner Aurelieu Chedjou (53.) sorgten mit ihren Toren per Doppelschlag für die Wende. Öztekin Yasin (68.) und Burak Yilmaz (86., Elfmeter) stellte den Endstand her.

Mit 17 Punkten rangiert Galatasaray auf Position eins vor dem Lokalrivalen Besiktas (16), Klub von Nationalspieler Mario Gomez. Besiktas kann am Sonntagabend gegen Rizespor allerdings wieder die Spitzenposition übernehmen.