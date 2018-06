Veszprém (SID) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League eine knappe Niederlage kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Kieler Mannschaft von Trainer Alfred Gislason unterlag am Samstag im Topspiel bei Spitzenreiter MKB Veszprem nach starker Leistung mit 27:29 (15:17) und liegt mit sechs Zählern drei Punkte hinter dem ungarischen Meister auf Rang zwei der Gruppe A.

Bundesliga-Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen hielt mit einem wichtigen 30:25 (13:13)-Sieg gegen Pick Szeged aus Ungarn dagegen Kontakt zur Spitze in Gruppe B.

Kiel steht nach drei Siegen aus fünf Spielen in seiner hochkarätig besetzten Vorrundengruppe damit wieder unter Druck, das punktgleiche Starensemble von Paris St. Germain könnte am Sonntag vorbeiziehen. Der Gruppensieg ist besonders wichtig, dieser bedeutet im neuen Modus den direkten Einzug ins Viertelfinale.

Kiel lieferte den Gastgebern einen harten Kampf, erst am Ende der ersten Hälfte setzten sich die Ungarn ein wenig ab. Der kroatische Rückraumstar Domagoj Duvnjak mit sieben Treffern und Torwart Niklas Landin (14 Paraden) hielten den THW dennoch lange im Spiel. Aufseiten der Sieger waren Peter Gulyas und Momir Ilic mit jeweils fünf Toren am erfolgreichsten.

Die Löwen kehrten eine Woche nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage der Saison bei Vardar Skopje (19:25) in die Erfolgsspur zurück und liegen mit sieben Punkten nur einen Zähler hinter dem ungeschlagenen Tabellenführer. Gegen Szeged war Andy Schmid mit sieben Treffern der beste Torschütze auf dem Parkett.