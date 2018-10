Jerusalem (dpa) - Bei Messerattacken auf Israelis sind drei Palästinenser - unter ihnen eine Frau - erschossen worden. Eine Polizistin wurde im besetzten Westjordanland leicht verletzt. Die anderen Angegriffenen - ein Polizist in Ost-Jerusalem und ein Siedler in Hebron - blieben unverletzt. US-Außenminister John Kerry will indes mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu voraussichtlich bei einem Treffen in Berlin nach einem Weg aus dem Konflikt suchen. US-Präsident Barack Obama zeigte sich äußerst besorgt über die jüngste Gewalt in der Region.

