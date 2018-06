Havanna (AFP) US-Popstar Katy Perry hat sich bei einem Besuch in Kuba mit der Tochter des kubanischen Staatschefs Raúl Castro getroffen. Mariela Castro veröffentlichte Fotos von dem Treffen in einer Bar in Havanna auf ihrer Facebookseite. Mariela Castro ist eine renommierte Sexologin und gilt ebenso wie Perry als Verfechterin der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen.

