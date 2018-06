Grenchen (SID) - Domenic Weinstein und Joachim Eilers haben bei der Bahnrad-EM in Grenchen/Schweiz für die deutschen Medaillen Nummer sechs und sieben gesorgt, auf das erste Gold wartet der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) allerdings auch nach dem vorletzten Tag der Titelkämpfe. Weinstein (21) gewann in der Einzelverfolgung ebenso Silber wie Eilers (25) im Zeitfahren.

Weinstein (Villingen-Schwenningen) musste sich nur Lokalmatador und Weltmeister Stefan Küng geschlagen geben, Bronze ging an den Niederländer Dion Beukeboom. Vizeweltmeister Eilers (Köln) holte sich als letzter Starter über 1000 m Platz zwei und katapultierte Teenager Maximilian Dörnbach (Heiligenstadt) noch aus den Medaillenrängen auf Platz vier. Gold ging an Jeffrey Hoogland aus den Niederlanden, Bronze an Robin Wagner aus Tschechien.

Zuvor hatten beim BDR vor allem die Sprinter überzeugt. Max Niederlag (Chemnitz) und das Erfolgsduo Kristina Vogel/Miriam Welte (Erfurt/Kaiserslautern) holten Silber, Bronze ging an Vogel, die Teamsprinter Niederlag, Eilers (Chemnitz) und Robert Förstemann (Gera) sowie an Stephanie Pohl (Cottbus) im nicht-olympischen Punktefahren der Frauen.