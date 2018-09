Petišovci (AFP) In Slowenien sind am Samstagmorgen die ersten Busse mit Flüchtlingen aus Kroatien eingetroffen. Sechs Busse überquerten den Grenzübergang Petisovci/Mursko Sredisce, wie ein AFP-Journalist berichtete. Nach Polizeiangaben fuhren drei Busse weiter zu einem Registrierungszentrum. Die Passagiere der übrigen Busse stiegen am Grenzübergang Petisovci aus, um sich dort registrieren zu lassen.

