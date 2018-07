Köln (SID) - Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Nord-Süd-Schlager zwischen Werder Bremen und Bayern München. Das einstige Top-Spiel auf Augenhöhe wird allerdings wohl zu einer einseitigen Angelegenheit. Das Verfolgerduell steigt zwischen Schalke 04 und Hertha BSC, Pokalsieger VfL Wolfsburg will mit einem Sieg über 1899 Hoffenheim den Anschluss ans obere Tabellendrittel halten. Der Hamburger SV spielt gegen Bayer Leverkusen, der kriselnde FC Augsburg muss gegen Aufsteiger Darmstadt 98 dringend punkten. Alle Partien beginnen um 15.30 Uhr. Erst um 18.30 Uhr wird die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach angepfiffen.

Für "The Normal One" Jürgen Klopp beginnt beim FC Liverpool der Liga-Alltag in der Premier League. Der Meistertrainer debütiert ab 13.45 Uhr bei den Tottenham Hotspur als Teammanager der Reds.

Die Tourenwagenserie DTM biegt auf die Zielgeraden ein. Beim vorletzten Saisonlauf in Hockenheim genügt Spitzenreiter Pascal Wehrlein ein dritter Platz, um aus eigener Kraft jüngster Meister der DTM-Geschichte zu werden. Die Ampeln schalten um 13.30 Uhr auf Grün.