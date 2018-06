London (SID) - Titelverteidiger Neuseeland ist bei der Rugby-WM in England und Wales mit einer furiosen Leistung ins Halbfinale gestürmt. In der Neuauflage des WM-Finals von 2011 dominierten die All Blacks Vize-Weltmeister Frankreich nach Belieben und unterstrichen durch das 62:13 (29:13) eindrucksvoll ihre Titelambitionen. In der Runde der letzten Vier treffen die Neuseeländer am kommenden Samstag auf den zweimaligen Champion Südafrika, der in London Co-Gastgeber Wales 23:19 (12:13) ausschaltete.

Gegen hoffnungslos unterlegene Franzosen ließ Neuseeland im Millenium-Stadium in Cardiff von Beginn an keinerlei Zweifel am Sieg aufkommen. Bereits zur Halbzeit war die Partie quasi entschieden, allein Topscorer Julian Savea legte drei der am Ende sieben neuseeländischen Versuche.

Deutlich ausgeglichener war die Partie in Londons Rugby-Tempel Twickenham. Fourie Du Preez legte fünf Minuten vor dem Ende den ersten Versuch für die Südafrikaner und avancierte damit zum Matchwinner. Zuvor war das Duell zwischen dem Vierten (Wales) und Fünften (Südafrika) der Rugby-Weltrangliste vor allem von Straftritten geprägt gewesen.

In den weiteren Viertelfinals stehen sich am Sonntag Geheimfavorit Irland und Argentinien, sowie Australien und Schottland gegenüber.