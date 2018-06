Hongkong (SID) - Angelique Kerber trennt nur noch ein Sieg von der Teilnahme am WTA-Saisonfinale der acht weltbesten Tennisspielerinnen des Jahres 2015 in Singapur (25. Oktober bis 1. November). Beim WTA-Turnier in Hongkong zog die an Nummer zwei gesetzte Kielerin durch ein souveränes 6:2, 6:2 gegen die ehemalige US-Open-Siegerin Samantha Stosur (Australien/Nr. 5) ins Finale ein und greift am Sonntag nach ihrem fünften Titel der Saison.

Im Endspiel trifft sie auf Jelena Jankovic (Serbien/Nr. 4). "Ich bin sehr glücklich, das Finale erreicht zu haben, und freue mich auf das nächste Match", sagte Kerber, die erstmals in Hongkong am Start ist.

Mit dem Turniersieg in Hongkong könnte Kerber aus eigener Kraft ihr Ticket für Singapur buchen. Sollte dies nicht gelingen, hätte sie in der kommenden Woche in Moskau noch die Möglichkeit, sich für die mit sieben Millionen Dollar dotierte Abschluss-Veranstaltung zu qualifizieren. Derzeit liegt die Fed-Cup-Spielerin in der Wertung "Road to Singapore" auf Rang fünf.

Für Kerber wäre es die dritte Teilnahme nach 2012 und 2013 (jeweils Istanbul). Damals war sie jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden. Acht Spielerinnen streiten um die noch zu vergebenden vier Singapur-Plätze. Simona Halep (Rumänien), Maria Scharapowa (Russland), Garbine Muguruza (Spanien) und Petra Kvitova (Tschechien) ist der Start rein rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Allerdings sind Halep (Knöchel) und Scharapowa (Handgelenk) angeschlagen. Branchenführerin Serena Williams (USA) hat ihre Saison nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus bei den US Open vorzeitig beendet und ist in Singapur nicht dabei.

Rekordsiegerin des Saisonabschlussturniers ist Martina Navratilova mit acht Titeln vor Williams und Steffi Graf (je 5).