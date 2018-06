Hebron (AFP) Im Westjordanland und in Ost-Jerusalem sind am Samstag zwei Palästinenser nach versuchten Messerattacken auf Israelis getötet worden. In Hebron im Westjordanland habe ein 18-jähriger Palästinenser zunächst versucht, einen israelischen Passanten zu erstechen, teilten die palästinensischen Sicherheitskräfte mit. Daraufhin sei er von seinem Opfer erschossen worden. Die israelische Armee bestätigte, dass der Passant attackiert wurde und daraufhin auf den Angreifer geschossen habe.

