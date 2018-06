Kiew (AFP) Bei einem schweren Passagierschiffsunglück auf dem Schwarzen Meer sind am Samstag mindestens zwölf Menschen gestorben. Ein weiterer Insasse galt als vermisst, wie der Vizegouverneur der Region, Wolodymyr Schmak, sagte. Das kleine Schiff sei in schwerem Sturm vor der Küste bei Odessa im Süden der Ukraine untergegangen, an Bord fehlten demnach Rettungswesten. Insgesamt seien 36 Menschen, darunter drei Besatzungsmitglieder, auf dem Schiff gewesen; 23 von ihnen konnten demnach gerettet werden, davon würden 18 im Krankenhaus behandelt.

