Mailand (AFP) US-Außenminister John Kerry hat vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Sicherheit gewarnt und darauf hingewiesen, dass auch der Konflikt in Syrien einschließlich der daraus folgenden Flüchtlingsbewegung damit zusammenhänge. Unmittelbar vor dem Bürgerkrieg in Syrien habe es dort eine "verheerende Dürre" gegeben, sagte Kerry am Samstag auf der Mailänder Weltausstellung. Er wolle nicht sagen, dass der Konflikt in Syrien durch den Klimawandel verursacht worden sei. Die Dürre habe jedoch "aus einer schlimmen Lage eine viel schlimmere gemacht".

