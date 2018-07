New York (AFP) Ein in einer Kirche im US-Bundesstaat totgeprügelter Jugendlicher hatte nach Angaben der Polizei zuvor den Wunsch geäußert, die Sekte seiner Eltern zu verlassen. Noch seien viele Fragen zu dem grausamen Fall offen, doch könnte dies erklären, warum die Sekte eine "seelsorgerische Sitzung" für den 19-Jährigen und seinen 17-jährigen Bruder anberaumt hatte, sagte Polizeichef Michael Inserra, die dann in eine wahre Gewaltorgie umschlug. An ihr waren die Eltern der beiden Jugendlichen sowie vier weitere Mitgliedern beteiligt, darunter eine Halbschwester der Opfer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.