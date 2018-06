Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat sich für eine umfassende Justizreform stark gemacht, um gegen unverhältnismäßig harte Strafen und überfüllte Gefängnisse vorzugehen. Das Strafrechtssystem in den USA sei immer noch zu großen Teilen "unfair", sagte Obama am Samstag in seiner wöchentlichen Rundfunkansprache. Das Land könne davor "nicht länger die Augen verschließen."

