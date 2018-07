Washington (AFP) Die US-Regierung will in der Arktis vorerst keine Ölbohrkonzessionen mehr vergeben. Innenministerin Sally Jewell kündigte am Wochenende an, dass die Konzessionen für die Bereiche Meer des Tchouktches und Beaufort nicht mehr versteigert werden sollen. Bislang war für Beaufort lediglich eine Bewerbung eingegangen, für Tchouktches gar keine.

