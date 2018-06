Kairo (AFP) In Ägypten hat am Sonntag die Wahl des neuen Parlaments begonnen, die sich bis Anfang Dezember hinzieht. Die Wahllokale öffneten am Sonntag in 14 der 27 Provinzen. Nach einem zweiten Wahltag am Montag findet dort vom 26. bis 28. Oktober die Stichwahl des ersten Durchgangs statt. In den verbleibenden Provinzen wird am 22. und 23. November sowie in der Stichwahl vom 30. November bis 2. Dezember gewählt. Die Wahl war nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi vor mehr als zwei Jahren immer wieder verschoben worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.