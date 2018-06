Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank baut ihre Konzernstruktur und die Führungsebene grundlegend um. Die Geschäftssparten werden neu zugeschnitten, zahlreiche Vorstandsausschüsse aufgelöst und Toppositionen umbesetzt, wie die Bank in Frankfurt am Main mitteilte. Der Aufsichtsrat habe die Veränderungen am Sonntag in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. "Leitgedanke" sei dabei, "die Komplexität im Management der Bank zu verringern und damit den Kundenbedürfnissen sowie den Anforderungen der Aufsichtsbehörden besser gerecht zu werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.