Brüssel (AFP) Nach den USA hat am Sonntag auch die Europäische Union die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran in die Wege geleitet. Die EU beschloss den "rechtlichen Rahmen" für diesen Schritt, der allerdings erst vollzogen wird, wenn Teheran allen Verpflichtungen aus dem im Juli geschlossenen Atomabkommen nachgekommen ist, wie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mitteilte. Zuvor hatte auch US-Präsident Barack Obama angeordnet, dass die Aufhebung der Sanktionen in seinem Land vorbereitet werden solle.

