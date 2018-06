Nyon (SID) - Superstar Zlatan Ibrahimovic und die schwedische Fußball-Nationalmannschaft kämpfen in den Play-off-Partien mit Dänemark um ein Ticket für die EURO 2016 in Frankreich. Dies ergab die Auslosung der insgesamt vier Duelle (12. bis 17. November) am Sonntag in Nyon.

Das erste der zwei K.o.-Spiele findet in Schweden statt. In den weiteren Paarungen stehen sich die Ukraine und Slowenien, Norwegen und Ungarn sowie Bosnien-Herzegowina und Irland gegenüber. Alle Mannschaften haben sich als Dritter ihrer Gruppe für die Play-off-Duelle qualifiziert. - Die Paarungen:

Schweden - Dänemark

Ukraine - Slowenien

Norwegen - Ungarn

Bosnien-Herzegowina - Irland