Berlin (dpa) - Mehr als zehn Jahre nach dem Mord an der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü hat in der Türkei der Prozess gegen zwei ihrer Brüder begonnen. Ein entsprechender Termin sei bereits am 6. Oktober gewesen, bestätigte Berlins Justizsenator Thomas Heilmann

Informationen der "Bild am Sonntag". Wie der Termin ausgegangen ist, wurde nicht gesagt. Die 23-jährige Hatun Sürücü war im Februar 2005 in Berlin von ihrem jüngsten Bruder erschossen worden, weil die Familie ihren westlichen Lebensstil nicht akzeptierte. Im Juli waren zwei ihrer Brüder in der Türkei wegen Mordes angeklagt worden.

