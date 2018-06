Hongkong (dpa) - Angelique Kerber hat den Sieg beim Tennis-Turnier von Hongkong verpasst, kann aber dennoch für ihre dritte Teilnahme bei den WTA-Finals der besten acht Spielerinnen dieser Saison planen.

Trotz der 6:3, 6:7 (4:7), 1:6-Niederlage gegen die frühere Weltranglisten-Erste Jelena Jankovic aus Serbien ist der Kielerin ein Platz beim Jahresabschluss-Turnier praktisch sicher, auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht. Mit einem Sieg in Hongkong hätte sich Kerber aus eigener Kraft für das Turnier in Singapur in der kommenden Woche qualifiziert und ihre dritte Teilnahme nach 2012 und 2013 perfekt gemacht. Bei einer 6:3, 6:5-Führung im zweiten Satz stand die Linkshänderin kurz vor dem Erfolg, musste sich nach knapp zweieinhalb Stunden aber noch geschlagen geben. Es war ihre erste Niederlage im fünften Finale dieses Jahres.

"Ich habe bis zum Ende des Matches mein Bestes versucht. Jelena hat einfach zu gut gespielt", sagte Kerber. "Ich habe bis zum letzten Punkt gekämpft, an manchen Tagen tut Dir überall im Körper etwas weh", fügte die 27-Jährige hinzu. Die WTA-Veranstaltung in Hongkong war mit 250 000 Dollar dotiert.

In Singapur dabei sind bisher die Weltranglisten-Zweite Simona Halep aus Rumänien, Wimbledon-Finalistin Garbiñe Muguruza aus Spanien, die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien und die Polin Agnieszka Radwanska, die am Sonntag das Turnier in Tianjin gewann. Die Russin Maria Scharapowa ist zwar qualifiziert, hatte sich Ende September allerdings erneut verletzt. Die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA hat ihre Saison vorzeitig beendet. Die letzten Plätze werden beim WTA-Turnier in Moskau während der neuen Woche vergeben.