Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat am Sonntag angeordnet, die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran vorzubereiten. Es sollten "alle notwendigen Maßnahmen" ergriffen werden, um die US-Verpflichtungen hinsichtlich der Sanktionen in Kraft zu setzen, schrieb Obama an die davon betroffenen Ministerien für Wirtschaft, Energie, Finanzen und Außen. Auch die EU bereitete am Sonntag ähnliche Schritte vor, die sich aus dem im Juli mit dem Iran geschlossenen Atomabkommen ergeben.

