Köln (dpa) - Nun ist es offiziell: Henriette Reker wird als erste Frau Oberbürgermeisterin von Köln. Einen Tag nach der Messerattacke auf sie gaben ihr 52,7 Prozent bei der OB-Wahl ihre Stimme, wie aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hervorgeht. Die 58-Jährige war am Samstagmorgen an einem Wahlstand auf einem Wochenmarkt bei einem Messerangriff schwer am Hals verletzt worden. Gegen den 44 Jahre alte Angreifer ist Haftbefehl erlassen worden. Ihm werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung in vier Fällen vorgeworfen.

