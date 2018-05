Frankfurt (dpa) - Der radikale Umbau bei der Deutschen Bank kommt an der Börse gut an: Die Aktie des Instituts setzte sich an die Spitze des deutschen Leitindex Dax. Das Papier legte am Vormittag um deutlich mehr als drei Prozent zu. Gestern hatte das Unternehmen nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung zahlreiche Personalrochaden in der Führungsriege angekündigt, drei Manager scheiden aus dem Vorstand aus. Zudem will der neue Co-Chef John Cryan das bisher mächtige Investmentbanking aufspalten, während das Privatkundengeschäft gestärkt werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.