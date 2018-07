New York (SID) - Erfolgstrainer Mike Krzyzewski wird die US-Basketballer bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zum letzten Mal betreuen. "So wird es definitiv kommen", sagte der 68-Jährige gegenüber ESPN. "Coach K" wird sich ab dem kommenden Sommer ganz auf sein Arbeit als Trainer des College-Teams der Duke University konzentrieren.

Unter Krzyzewski hat das Team USA nur eines von 76 Länderspielen verloren. Der Sohn polnischer Einwanderer führte die NBA-Stars in Peking 2008 und London 2012 zu Olympia-Gold, dazu wurde die Mannschaft unter seiner Leitung zweimal Weltmeister (2010, 2014).

"Hoffentlich gibt es in Rio ein gutes Ende", sagte Krzyzewski, der den Posten 2005 übernommen hatte. Wenige Monate nach den Spielen in London war er zurückgetreten, hatte seine Entscheidung aber schnell wieder rückgängig gemacht.