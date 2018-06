Gudensberg (dpa) - Beim Brand eines von Ausländern bewohnten Fachwerkhauses in Gudensberg in Nordhessen sind rund 40 Menschen verletzt worden. In dem Haus hätten überwiegend bulgarische und einige polnische Arbeitskräfte mit ihren Familien gewohnt, sagte ein Polizeisprecher in Kassel.Einen Anschlag wollte der Sprecher nicht ausschließen, betonte aber, dafür gebe es derzeit "keinerlei Anhaltspunkte". "Die Brandursache ist völlig unklar." Das Haus stürzte bei dem Brand ein. Ob sich darin noch jemand befand, ist noch unklar. In dem Gebäude waren laut Polizei 48 Menschen gemeldet.

