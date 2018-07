Frankfurt/Main (AFP) Die Gewerkschaft IG Metall hat nach Angaben ihres Hauptkassierers Jürgen Kerner das fünfte Jahr in Folge mehr Mitglieder gewinnen können. Dieses Jahr stiegen die Beitragseinnahmen voraussichtlich auf 532 Millionen Euro, teilte Kerner am Montag in Frankfurt am Main mit. Zur guten finanziellen Situation trugen demnach der Mitgliederzuwachs, die guten Tarifergebnisse und "das solide finanzielle Handeln" der Gewerkschaft bei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.