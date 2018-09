Dresden (AFP) Die fremden- und islamfeindliche Pegida-Bewegung hat trotz der scharfen Kritik aus der Bundespolitik am Montagabend so viele Unterstützer in Dresden mobilisiert wie zuletzt in ihrer Hochphase zu Jahresbeginn. Nach Angaben der Studenteninitiative Durchgezählt kamen 15.000 bis 20.000 Menschen zu der Kundgebung zum einjährigen Bestehen der Pegida-Aufmärsche. Die unabhängige Gruppe ermittelte die Teilnehmerzahl durch eine Flächenschätzung. Die bisher höchste ermittelte Teilnehmerzahl bei Pegida-Aufmärschen war 25.000 am 12. Januar.

