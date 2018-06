Leipzig (AFP) Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ist in einer Hass-Schmierei von Unbekannten bedroht worden. Auf einem Container in der Innenstadt stand neben einem Galgen "Jung wir kriegen Dich", wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Auf dem Container war demnach zudem noch "No Asyl" geschrieben worden. Die Polizei gehe von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus, sagte die Sprecherin.

