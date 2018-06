Kassel (AFP) Bei einem Brand in einer Unterkunft für Arbeiter vor allem aus Bulgarien und Polen sind am Montagabend in Hessen fünf Menschen schwer verletzt worden. Sieben weitere Menschen seien bei dem Brand im nordhessischen Gudensberg leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Kassel mit. Die Brandursache war demnach zunächst unklar.

