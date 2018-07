Athen (AFP) Das Ringen um die Reformauflagen für das hochverschuldete Griechenland wird wieder härter: Der Gewerkschaftsbund GSEE kündigte am Montag in Athen einen Generalstreik für den 12. November an. Er lehnte die von den internationalen Gläubigern verlangten Sparauflagen für das Land als "verbrecherische Maßnahmen" ab. Griechenland und seine internationalen Gläubiger nehmen diese Woche ihre Gespräche über die Reformen wieder auf.

