Berlin (AFP) Die Grünen haben der Bundesregierung eine "Schrumpfkur" beim Bafög vorgeworfen. Bis die Erhöhung der Leistung im Jahr 2016 wirksam werde, verkleinere sich der Kreis der Bafög-Empfänger um 130.000, kritisierte der hochschulpolitische Sprecher der Grünen, Kai Gehring, am Montag in Berlin unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes und eine Antwort des Bundesbildungsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten. Die Zahl sinkt demnach allein in diesem und im nächsten Jahr um knapp 60.000.

