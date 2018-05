Neckarsulm (AFP) Der Discounter Lidl verpflichtet sich in einem Positionspapier zu strengen Standards für den Einkauf von tierischen Erzeugnissen, die in den Lidl-Märkten als Eigenmarken angeboten werden. Die Einhaltung gesetzlicher Standards sei eine Selbstverständlichkeit, Lidl aber gebe sich damit nicht zufrieden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Tiere, von denen Eier, Milch und Fleisch, aber auch Textilien oder Schuhe stammen, sollen laut Positionspapier nach fünf Prinzipien gehalten werden, die das britische Komitee für das Wohl von Nutztieren verfasst hat. Die Tiere bekommen frisches Wasser und gesundes Futter, sie sind geeignet untergebracht, für ihre Gesundheit wird gesorgt und sie sollen keine Schmerzen leiden, sie haben ausreichend Platz und werden in Gruppen gehalten, Stress soll vermieden werden.

