Dresden (AFP) In Dresden haben sich am Montag mehrere tausend Menschen zu Protesten gegen den Aufmarsch der fremden- und islamfeindlichen Pegida-Bewegung versammelt. Zu einer Demonstration mit dem Titel "Herz statt Hetze" kamen nach Angaben der Studenteninitiative Durchgezählt etwa 2000 bis 2500 Menschen und begannen vom Fritz-Förster-Platz mit einem Protestmarsch. Das Bündnis Dresden nazifrei zählte außerdem gut 2000 Menschen am Bahnhof Neustadt und etwa 300 bis 500 Menschen am Bahnhof Mitte bei weiteren Anti-Pegida-Veranstaltungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.