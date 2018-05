Karlsruhe (AFP) Der neue Generalbundesanwalt Peter Frank ist am Montag in Karlsruhe in sein Amt eingeführt worden. Der 47-jährige Jurist folgt Harald Range nach, der die Leitung der Bundesanwaltschaft im Zuge der Affäre um die Ermittlungen wegen Landesverrats gegen das Internetportal "Netzpolitik.org" abgeben musste. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte Range Anfang August in den Ruhestand versetzt und Frank als Nachfolger vorgeschlagen.

