Berlin (AFP) Die SPD will alle Familien mit Kindern steuerlich stärker fördern. Unterstützung solle es künftig unabhängig davon geben, ob die Kinder bei Alleinerziehenden, Verheirateten, Unverheirateten oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen, heißt es in einem am Montag vom SPD-Parteivorstand beschlossenen Antrag. "Mit dem sozialdemokratischen Familiensplitting sollen deshalb zukünftig die Kinder bei der Besteuerung aller Eltern unabhängig von der Familienform berücksichtigt werden", heißt es in dem Antrag.

